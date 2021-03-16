Главное на неделю.
Развод и алименты в ШвейцарииВ новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.
Светлана Тихановская взывает к Швейцарии: «Люди одержат победу»Лидер белорусской оппозиции находилась в Швейцарской Конфедерации с коротким визитом, во время которого она активно общалась с политиками и журналистами.
Алексей Бродович, модный революционерМузей дизайна в Цюрихе представляет более 250 работ Алексея Бродовича, который произвел переворот в визуальном оформлении журналов и модной фотографии и который считается пионером современного графического дизайна.
Год с коронавирусомЗавтра мы отметим странную годовщину – ровно год назад Швейцарию накрыла первая волна пандемии и местная жизнь замерла. Есть, над чем поразмыслить.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.
На что швейцарцы тратят сбережения?По оценкам Института конъюнктурных исследований (KOF) при Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ), швейцарские домохозяйства сэкономили в прошлом году в общей сложности почти 130 млрд франков. Что же они купят на эти деньги?