Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 12 марта 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: новые дозы вакцины для Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Конфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.

подробнее

Культура

«Любовь» Мориса Дени

Надежда Сикорская, Лозанна

До 16 мая в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне работает выставка видного теоретика художественной группы Наби, чьи работы хранятся и в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.9
CHF-RUB 79.34
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Референдум 7 марта: народ сказал свое слово

 На очередном референдуме швейцарцы выразили свое мнение по ряду национальных и кантональных вопросов, часть которых долгое время были предметом особенно жарких дебатов.

Всего просмотров: 4,581

Развод и алименты в Швейцарии

 В новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.

Всего просмотров: 2,464

Швейцарские годы Розы Люксембург

 История Международного женского дня неразрывно связана с именем одной из главных представительниц европейского левого движения - Розы Люксембург, 150-летие со дня рождения которой отмечалось 5 марта. По случаю круглой даты женевское представительство фонда Rosa-Luxemburg Stiftung предлагает вспомнить о малоизвестных – швейцарских – страницах ее биографии.

Всего просмотров: 2,129
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Светлана Тихановская взывает к Швейцарии: «Люди одержат победу»

 Лидер белорусской оппозиции находилась в Швейцарской Конфедерации с коротким визитом, во время которого она активно общалась с политиками и журналистами.

Всего просмотров: 1,671

Как пандемия Covid-19 повлияла на миграцию?

 В 2020 году иммиграция в Швейцарии сократилась на 2,6% по сравнению с 2019 годом. Коронавирусный кризис не только замедлил приток иностранцев, но и способствовал сокращению эмиграции.

Всего просмотров: 1,514

Развод и алименты в Швейцарии

 В новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.

Всего просмотров: 2,464
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top