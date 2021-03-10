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Политика
Светлана Тихановская взывает к Швейцарии: «Люди одержат победу»Надежда Сикорская, Женева
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Лидер белорусской оппозиции находилась в Швейцарской Конфедерации с коротким визитом, во время которого она активно общалась с политиками и журналистами.
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Жизнь в Швейцарии
Как пандемия Covid-19 повлияла на миграцию?Заррина Салимова, Берн
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В 2020 году иммиграция в Швейцарии сократилась на 2,6% по сравнению с 2019 годом. Коронавирусный кризис не только замедлил приток иностранцев, но и способствовал сокращению эмиграции.
Референдум 7 марта: народ сказал свое словоНа очередном референдуме швейцарцы выразили свое мнение по ряду национальных и кантональных вопросов, часть которых долгое время были предметом особенно жарких дебатов.
Сверхбогатые в Швейцарии и в миреПо данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году число людей с состоянием более 30 млн долларов выросло в мире на 2,4% и сегодня составляет 521 653 человека. Как всегда, Конфедерации есть чем гордиться в этой области.
Швейцарские годы Розы ЛюксембургИстория Международного женского дня неразрывно связана с именем одной из главных представительниц европейского левого движения - Розы Люксембург, 150-летие со дня рождения которой отмечалось 5 марта. По случаю круглой даты женевское представительство фонда Rosa-Luxemburg Stiftung предлагает вспомнить о малоизвестных – швейцарских – страницах ее биографии.
Швейцарские годы Розы ЛюксембургИстория Международного женского дня неразрывно связана с именем одной из главных представительниц европейского левого движения - Розы Люксембург, 150-летие со дня рождения которой отмечалось 5 марта. По случаю круглой даты женевское представительство фонда Rosa-Luxemburg Stiftung предлагает вспомнить о малоизвестных – швейцарских – страницах ее биографии.
Шедевры коллекции Бемберга: от Кранаха до БоннараВ эти дни в лозаннском Фонде Эрмитаж проходит выставка, которую мы искренне советуем не пропустить всем любителям живописи. Самой разной.
Светлана Тихановская взывает к Швейцарии: «Люди одержат победу»Лидер белорусской оппозиции находилась в Швейцарской Конфедерации с коротким визитом, во время которого она активно общалась с политиками и журналистами.