Главное на сегодня.
Референдум 7 марта: народ сказал свое словоНа очередном референдуме швейцарцы выразили свое мнение по ряду национальных и кантональных вопросов, часть которых долгое время были предметом особенно жарких дебатов.
Вакцина против коронавируса как общественное достояние?Продолжающаяся пандемия коронавируса ставит все новые не только политические, экономические и логистические вопросы, но и этические.
Сверхбогатые в Швейцарии и в миреПо данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году число людей с состоянием более 30 млн долларов выросло в мире на 2,4% и сегодня составляет 521 653 человека. Как всегда, Конфедерации есть чем гордиться в этой области.
Шедевры коллекции Бемберга: от Кранаха до БоннараВ эти дни в лозаннском Фонде Эрмитаж проходит выставка, которую мы искренне советуем не пропустить всем любителям живописи. Самой разной.
Швейцарские годы Розы ЛюксембургИстория Международного женского дня неразрывно связана с именем одной из главных представительниц европейского левого движения - Розы Люксембург, 150-летие со дня рождения которой отмечалось 5 марта. По случаю круглой даты женевское представительство фонда Rosa-Luxemburg Stiftung предлагает вспомнить о малоизвестных – швейцарских – страницах ее биографии.
Covid-19: бесплатные тесты для всехФедеральный совет намерен значительно увеличить количество тестов, чтобы обеспечить запланированные снятия ограничений. Стоимость этой кампании может превысить миллиард франков.