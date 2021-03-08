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понедельник, 8 марта 2021 года   

Дорогие читательницы! Главное сегодня - это мы, прекрасные дамы, заботливые мамы, жены, дочери, внучки, бабушки, свекрови, тещи, невестки, спутницы жизни, подруги... Вот сколько у нас разных ипостасей. Будьте здоровы, берегите себя - расслабляться нам нельзя, ведь на нас все держится!


 

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