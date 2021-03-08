Дорогие читательницы! Главное сегодня - это мы, прекрасные дамы, заботливые мамы, жены, дочери, внучки, бабушки, свекрови, тещи, невестки, спутницы жизни, подруги... Вот сколько у нас разных ипостасей. Будьте здоровы, берегите себя - расслабляться нам нельзя, ведь на нас все держится!
Как путешествовать во время эпидемии?Федеральный совет рекомендует отказаться от ненужных поездок. Если вы, тем не менее, отправляетесь в путешествие, советуем заранее узнавать об ограничениях в стране назначения, а также о правилах, которые действуют при возвращении в Швейцарию.
Референдум 7 марта: народ сказал свое словоНа очередном референдуме швейцарцы выразили свое мнение по ряду национальных и кантональных вопросов, часть которых долгое время были предметом особенно жарких дебатов.
Вакцина против коронавируса как общественное достояние?Продолжающаяся пандемия коронавируса ставит все новые не только политические, экономические и логистические вопросы, но и этические.
Референдум 7 марта: народ сказал свое словоНа очередном референдуме швейцарцы выразили свое мнение по ряду национальных и кантональных вопросов, часть которых долгое время были предметом особенно жарких дебатов.
Сверхбогатые в Швейцарии и в миреПо данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году число людей с состоянием более 30 млн долларов выросло в мире на 2,4% и сегодня составляет 521 653 человека. Как всегда, Конфедерации есть чем гордиться в этой области.
Уровень бедности в Швейцарии продолжает растиПо данным исследования федеральной службы статистики (OFS), в 2019 году 8,7% населения Швейцарии, т.е. около 735 000 человек, жили в условиях бедности. Этот показатель, таким образом, достиг самого высокого уровня с 2014 года.