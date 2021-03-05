Главное на сегодня.
|
Здоровье
Швейцария чтит память жертв пандемии Covid-19Заррина Салимова, Берн
подробнее
Ровно год назад, 5 марта 2020 года, в Швейцарии от последствий Covid-19 умер первый человек. Президент Конфедерации Ги Пармелен призывает сегодня, в 11.59, почтить минутой молчания память всех тех, чьи жизни унесла инфекция.
|
Экономика
Сверхбогатые в Швейцарии и в миреЛейла Бабаева, Женева-Лондон
подробнее
По данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году число людей с состоянием более 30 млн долларов выросло в мире на 2,4% и сегодня составляет 521 653 человека. Как всегда, Конфедерации есть чем гордиться в этой области.
Как путешествовать во время эпидемии?Федеральный совет рекомендует отказаться от ненужных поездок. Если вы, тем не менее, отправляетесь в путешествие, советуем заранее узнавать об ограничениях в стране назначения, а также о правилах, которые действуют при возвращении в Швейцарию.
«Лучший автомобиль года» выбрали в ЖеневеВчера мы в прямой трансляции посмотрели церемонию премии «Автомобиль года 2021», с безопасного расстояния полюбовавшись красивыми машинками.
Covid-19: смогут ли рестораны открыться 22 марта?Комиссия по вопросам экономики и сборов Национального совета швейцарского парламента предлагает включить в закон о Covid-19 поправку об открытии ресторанов 22 марта. Этот вопрос будет рассматриваться Федеральной ассамблеей во время весенней сессии, которая начинается сегодня.
Вакцина против коронавируса как общественное достояние?Продолжающаяся пандемия коронавируса ставит все новые не только политические, экономические и логистические вопросы, но и этические.
Уровень бедности в Швейцарии продолжает растиПо данным исследования федеральной службы статистики (OFS), в 2019 году 8,7% населения Швейцарии, т.е. около 735 000 человек, жили в условиях бедности. Этот показатель, таким образом, достиг самого высокого уровня с 2014 года.
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.