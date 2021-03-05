Экономика Сверхбогатые в Швейцарии и в мире Лейла Бабаева, Женева-Лондон По данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году число людей с состоянием более 30 млн долларов выросло в мире на 2,4% и сегодня составляет 521 653 человека. Как всегда, Конфедерации есть чем гордиться в этой области. подробнее