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пятница, 5 марта 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Швейцария чтит память жертв пандемии Covid-19

Заррина Салимова, Берн

Ровно год назад, 5 марта 2020 года, в Швейцарии от последствий Covid-19 умер первый человек. Президент Конфедерации Ги Пармелен призывает сегодня, в 11.59, почтить минутой молчания память всех тех, чьи жизни унесла инфекция.

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Экономика

Сверхбогатые в Швейцарии и в мире

Лейла Бабаева, Женева-Лондон

По данным лондонской консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году число людей с состоянием более 30 млн долларов выросло в мире на 2,4% и сегодня составляет 521 653 человека. Как всегда, Конфедерации есть чем гордиться в этой области.

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