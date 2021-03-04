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Здоровье
Nestlé борется с аллергией на арахисЛейла Бабаева, Веве
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Европейская комиссия одобрила препарат от аллергии на арахис Palforzia, разработанный экспертами Aimmune Therapeutics, дочерней компании концерна Nestlé. Речь идет о первом лекарстве такого рода в ЕС, отмечается на сайте швейцарского гиганта.
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Швейцарский стиль
Есть ли в Швейцарии мода?Заррина Салимова, Цюрих
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Ответ на этот вопрос дает выставка, проходящая до 24 мая в Музее дизайна в Цюрихе.
Как путешествовать во время эпидемии?Федеральный совет рекомендует отказаться от ненужных поездок. Если вы, тем не менее, отправляетесь в путешествие, советуем заранее узнавать об ограничениях в стране назначения, а также о правилах, которые действуют при возвращении в Швейцарию.
Что носить весной?1 марта в Швейцарии снова открываются магазины. На что же обратить внимание, отправляясь на долгожданный весенний шопинг?
Д-р Вальтер Ведер: «Возвращать людям способность дышать»Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из ведущих специалистов частной клиники Bethanien в Цюрихе – торакальным хирургом, бывшим директором отделения торакальной хирургии Университетского госпиталя Цюриха профессором Вальтером Ведером.
Уровень бедности в Швейцарии продолжает растиПо данным исследования федеральной службы статистики (OFS), в 2019 году 8,7% населения Швейцарии, т.е. около 735 000 человек, жили в условиях бедности. Этот показатель, таким образом, достиг самого высокого уровня с 2014 года.
Вакцина против коронавируса как общественное достояние?Продолжающаяся пандемия коронавируса ставит все новые не только политические, экономические и логистические вопросы, но и этические.
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.