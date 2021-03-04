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четверг, 4 марта 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Nestlé борется с аллергией на арахис

Лейла Бабаева, Веве

Европейская комиссия одобрила препарат от аллергии на арахис Palforzia, разработанный экспертами Aimmune Therapeutics, дочерней компании концерна Nestlé. Речь идет о первом лекарстве такого рода в ЕС, отмечается на сайте швейцарского гиганта.

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Швейцарский стиль

Есть ли в Швейцарии мода?

Заррина Салимова, Цюрих

Ответ на этот вопрос дает выставка, проходящая до 24 мая в Музее дизайна в Цюрихе.

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