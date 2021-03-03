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Политика
Вакцина против коронавируса как общественное достояние?Надежда Сикорская, Genève - Женева
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Продолжающаяся пандемия коронавируса ставит все новые не только политические, экономические и логистические вопросы, но и этические.
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Экономика
Уровень бедности в Швейцарии продолжает растиЗаррина Салимова, Невшатель
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По данным исследования федеральной службы статистики (OFS), в 2019 году 8,7% населения Швейцарии, т.е. около 735 000 человек, жили в условиях бедности. Этот показатель, таким образом, достиг самого высокого уровня с 2014 года.
Covid-19: рестораны остаются закрытыми еще на месяцПосле консультаций с кантонами Федеральный совет принял решение о постепенной отмене ограничений с 1 марта. Призывы к более быстрому выходу из локдауна не были услышаны.
Пьеру Моде вынесен приговор22 февраля суд приговорил женевского политика Пьера Моде к штрафу с отсрочкой и выплате компенсации в размере 50 тыс. франков. Эта сумма примерно соответствует стоимости его семейного путешествия в Абу-Даби, из-за которого в городе Кальвина вспыхнул скандал, затянувшийся на несколько лет.
Что носить весной?1 марта в Швейцарии снова открываются магазины. На что же обратить внимание, отправляясь на долгожданный весенний шопинг?
«Лучший автомобиль года» выбрали в ЖеневеВчера мы в прямой трансляции посмотрели церемонию премии «Автомобиль года 2021», с безопасного расстояния полюбовавшись красивыми машинками.
Вакцина против коронавируса как общественное достояние?Продолжающаяся пандемия коронавируса ставит все новые не только политические, экономические и логистические вопросы, но и этические.
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.