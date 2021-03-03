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среда, 3 марта 2021 года   

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Политика

Вакцина против коронавируса как общественное достояние?

Надежда Сикорская, Genève - Женева

Продолжающаяся пандемия коронавируса ставит все новые не только политические, экономические и логистические вопросы, но и этические.

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Экономика

Уровень бедности в Швейцарии продолжает расти

Заррина Салимова, Невшатель

По данным исследования федеральной службы статистики (OFS), в 2019 году 8,7% населения Швейцарии, т.е. около 735 000 человек, жили в условиях бедности. Этот показатель, таким образом, достиг самого высокого уровня с 2014 года.

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