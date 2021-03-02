Здоровье Как путешествовать во время эпидемии? Заррина Салимова, Берн Федеральный совет рекомендует отказаться от ненужных поездок. Если вы, тем не менее, отправляетесь в путешествие, советуем заранее узнавать об ограничениях в стране назначения, а также о правилах, которые действуют при возвращении в Швейцарию. подробнее