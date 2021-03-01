Главное на сегодня.
Covid-19: рестораны остаются закрытыми еще на месяцПосле консультаций с кантонами Федеральный совет принял решение о постепенной отмене ограничений с 1 марта. Призывы к более быстрому выходу из локдауна не были услышаны.
Искусство на фасаде Федерального дворца?К 175-летию Конституции Швейцарской Конфедерации фронтон северного фасада здания, где заседают Федеральный совет и Федеральное собрание, должно украсить произведение современного искусства.
Пьеру Моде вынесен приговор22 февраля суд приговорил женевского политика Пьера Моде к штрафу с отсрочкой и выплате компенсации в размере 50 тыс. франков. Эта сумма примерно соответствует стоимости его семейного путешествия в Абу-Даби, из-за которого в городе Кальвина вспыхнул скандал, затянувшийся на несколько лет.
Covid-19: смогут ли рестораны открыться 22 марта?Комиссия по вопросам экономики и сборов Национального совета швейцарского парламента предлагает включить в закон о Covid-19 поправку об открытии ресторанов 22 марта. Этот вопрос будет рассматриваться Федеральной ассамблеей во время весенней сессии, которая начинается сегодня.
«Почему у вас в Швейцарии все закрыто в воскресенье?»На этот вопрос, регулярно задаваемый гостями Конфедерации, решил ответить женевский адвокат, поставив его ребром: закрытые магазины в воскресные дни – благо это или пережиток прошлого?
Борис Пастернак в открытом космосеВ прошлую пятницу Наша Газета получила уникальную возможность задать вопрос командиру экипажа космического корабля «Союз МС-17» Сергею Рыжикову и получить ответ прямо из космоса.