Главное на сегодня.
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Здоровье
Д-р Вальтер Ведер: «Возвращать людям способность дышать»Надежда Сикорская, Цюрих
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Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из ведущих специалистов частной клиники Bethanien в Цюрихе – торакальным хирургом, бывшим директором отделения торакальной хирургии Университетского госпиталя Цюриха профессором Вальтером Ведером.
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Швейцарский стиль
Что носить весной?Заррина Салимова, Берн
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1 марта в Швейцарии снова открываются магазины. На что же обратить внимание, отправляясь на долгожданный весенний шопинг?
Covid-19: рестораны остаются закрытыми еще на месяцПосле консультаций с кантонами Федеральный совет принял решение о постепенной отмене ограничений с 1 марта. Призывы к более быстрому выходу из локдауна не были услышаны.
Искусство на фасаде Федерального дворца?К 175-летию Конституции Швейцарской Конфедерации фронтон северного фасада здания, где заседают Федеральный совет и Федеральное собрание, должно украсить произведение современного искусства.
«Бей жидов, спасай…»На состоявшейся вчера в Швейцарском клубе прессы пресс-конференции представители организации CICAD, координирующей борьбу с антисемитизмом и распространением клеветнической информации, с тревогой говорили о значительном росте подобных явлений в Швейцарии в 2020 году.
Covid-19: рестораны остаются закрытыми еще на месяцПосле консультаций с кантонами Федеральный совет принял решение о постепенной отмене ограничений с 1 марта. Призывы к более быстрому выходу из локдауна не были услышаны.
Covid-19: первые ограничения снимут 1 мартаФедеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.
«Бей жидов, спасай…»На состоявшейся вчера в Швейцарском клубе прессы пресс-конференции представители организации CICAD, координирующей борьбу с антисемитизмом и распространением клеветнической информации, с тревогой говорили о значительном росте подобных явлений в Швейцарии в 2020 году.