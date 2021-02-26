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пятница, 26 февраля 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Д-р Вальтер Ведер: «Возвращать людям способность дышать»

Надежда Сикорская, Цюрих

Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из ведущих специалистов частной клиники Bethanien в Цюрихе торакальным хирургом, бывшим директором отделения торакальной хирургии Университетского госпиталя Цюриха профессором Вальтером Ведером.

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Швейцарский стиль

Что носить весной?

Заррина Салимова, Берн

1 марта в Швейцарии снова открываются магазины. На что же обратить внимание, отправляясь на долгожданный весенний шопинг?

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Всего просмотров: 1,576
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