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четверг, 25 февраля 2021 года   

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Здоровье

Covid-19: рестораны остаются закрытыми еще на месяц

Заррина Салимова, Берн

После консультаций с кантонами Федеральный совет принял решение о постепенной отмене ограничений с 1 марта. Призывы к более быстрому выходу из локдауна не были услышаны.

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Политика

Пьеру Моде вынесен приговор

Лейла Бабаева, Женева

22 февраля суд приговорил женевского политика Пьера Моде к штрафу с отсрочкой и выплате компенсации в размере 50 тыс. франков. Эта сумма примерно соответствует стоимости его семейного путешествия в Абу-Даби, из-за которого в городе Кальвина вспыхнул скандал, затянувшийся на несколько лет.

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