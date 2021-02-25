Главное на сегодня.
|
Здоровье
Covid-19: рестораны остаются закрытыми еще на месяцЗаррина Салимова, Берн
подробнее
После консультаций с кантонами Федеральный совет принял решение о постепенной отмене ограничений с 1 марта. Призывы к более быстрому выходу из локдауна не были услышаны.
|
Политика
Пьеру Моде вынесен приговорЛейла Бабаева, Женева
подробнее
22 февраля суд приговорил женевского политика Пьера Моде к штрафу с отсрочкой и выплате компенсации в размере 50 тыс. франков. Эта сумма примерно соответствует стоимости его семейного путешествия в Абу-Даби, из-за которого в городе Кальвина вспыхнул скандал, затянувшийся на несколько лет.
Тит, будь милосердным!Сегодня в 20 ч меломаны смогут увидеть в режиме онлайн оперу В. А. Моцарта «Милосердие Тита» из Большого театра Женевы. За дирижерским пультом – Максим Емельянычев.
Искусство на фасаде Федерального дворца?К 175-летию Конституции Швейцарской Конфедерации фронтон северного фасада здания, где заседают Федеральный совет и Федеральное собрание, должно украсить произведение современного искусства.
Как кофеин влияет на мозг?Регулярное потребление кофеина изменяет структуру мозга, уменьшая объем серого вещества, – к такому любопытному выводу пришли ученые Базельского университета.
«Бей жидов, спасай…»На состоявшейся вчера в Швейцарском клубе прессы пресс-конференции представители организации CICAD, координирующей борьбу с антисемитизмом и распространением клеветнической информации, с тревогой говорили о значительном росте подобных явлений в Швейцарии в 2020 году.
Covid-19: рестораны остаются закрытыми еще на месяцПосле консультаций с кантонами Федеральный совет принял решение о постепенной отмене ограничений с 1 марта. Призывы к более быстрому выходу из локдауна не были услышаны.
Covid-19: первые ограничения снимут 1 мартаФедеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.