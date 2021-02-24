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среда, 24 февраля 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

«Бей жидов, спасай…»

Надежда Сикорская, Женева

На состоявшейся вчера в Швейцарском клубе прессы пресс-конференции представители организации CICAD, координирующей борьбу с антисемитизмом и распространением клеветнической информации, с тревогой говорили о значительном росте подобных явлений в Швейцарии в 2020 году.

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Культура

Ретороманский – сильная сторона Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Под таким лозунгом в эти дни проходит первая неделя ретороманского языка, который считается основополагающим для национального единства Швейцарии.

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