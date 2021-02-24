Главное на сегодня.
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Политика
«Бей жидов, спасай…»Надежда Сикорская, Женева
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На состоявшейся вчера в Швейцарском клубе прессы пресс-конференции представители организации CICAD, координирующей борьбу с антисемитизмом и распространением клеветнической информации, с тревогой говорили о значительном росте подобных явлений в Швейцарии в 2020 году.
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Культура
Ретороманский – сильная сторона ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Под таким лозунгом в эти дни проходит первая неделя ретороманского языка, который считается основополагающим для национального единства Швейцарии.
Тит, будь милосердным!Сегодня в 20 ч меломаны смогут увидеть в режиме онлайн оперу В. А. Моцарта «Милосердие Тита» из Большого театра Женевы. За дирижерским пультом – Максим Емельянычев.
Covid-19: первые ограничения снимут 1 мартаФедеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.
Как кофеин влияет на мозг?Регулярное потребление кофеина изменяет структуру мозга, уменьшая объем серого вещества, – к такому любопытному выводу пришли ученые Базельского университета.
Под давлением общественностиПопытка разобраться, почему Федеральный совет пошел на прошлой неделе на осторожное послабление ограничительных мер и остановился на полпути.
Искусство на фасаде Федерального дворца?К 175-летию Конституции Швейцарской Конфедерации фронтон северного фасада здания, где заседают Федеральный совет и Федеральное собрание, должно украсить произведение современного искусства.
Covid-19: первые ограничения снимут 1 мартаФедеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.