Политика

Надежда Сикорская, Женева

На состоявшейся вчера в Швейцарском клубе прессы пресс-конференции представители организации CICAD, координирующей борьбу с антисемитизмом и распространением клеветнической информации, с тревогой говорили о значительном росте подобных явлений в Швейцарии в 2020 году.