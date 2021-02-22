Здоровье Covid-19: парламентарии призывают к скорейшему открытию ресторанов Заррина Салимова, Берн Комиссия по вопросам социальной безопасности и здравоохранения Национального совета предлагает, чтобы предприятия общественного питания, культуры и досуга вновь открыли свои двери не позднее 22 марта при условии соблюдения планов защиты. Многие кантоны также хотят, чтобы ограничения были сняты быстрее. подробнее