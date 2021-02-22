Главное на сегодня.
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Политика
Под давлением общественностиНадежда Сикорская, Берн
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Попытка разобраться, почему Федеральный совет пошел на прошлой неделе на осторожное послабление ограничительных мер и остановился на полпути.
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Здоровье
Covid-19: парламентарии призывают к скорейшему открытию ресторановЗаррина Салимова, Берн
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Комиссия по вопросам социальной безопасности и здравоохранения Национального совета предлагает, чтобы предприятия общественного питания, культуры и досуга вновь открыли свои двери не позднее 22 марта при условии соблюдения планов защиты. Многие кантоны также хотят, чтобы ограничения были сняты быстрее.
Covid-19: ситуация улучшается, но…Количество новых случаев, летальных исходов и госпитализаций в Швейцарии сокращается. Эпидемобстановка, тем не менее, остается хрупкой, поскольку трудно предсказать, как будут развиваться новые варианты.
Covid-19: первые ограничения снимут 1 мартаФедеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.
Тит, будь милосердным!Сегодня в 20 ч меломаны смогут увидеть в режиме онлайн оперу В. А. Моцарта «Милосердие Тита» из Большого театра Женевы. За дирижерским пультом – Максим Емельянычев.
Covid-19: давление на Федеральный совет усиливаетсяПолитические, экономические и культурные круги Швейцарии призывают к ослаблению мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и требуют возобновления работы магазинов, ресторанов и музеев.
Забыть о пандемии на лыжнеКакие лыжные станции открыты в Швейцарии в настоящее время? Мы собрали информацию о крупных курортах.
Под давлением общественностиПопытка разобраться, почему Федеральный совет пошел на прошлой неделе на осторожное послабление ограничительных мер и остановился на полпути.