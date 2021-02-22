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понедельник, 22 февраля 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Под давлением общественности

Надежда Сикорская, Берн

Попытка разобраться, почему Федеральный совет пошел на прошлой неделе на осторожное послабление ограничительных мер и остановился на полпути.

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Здоровье

Covid-19: парламентарии призывают к скорейшему открытию ресторанов

Заррина Салимова, Берн

Комиссия по вопросам социальной безопасности и здравоохранения Национального совета предлагает, чтобы предприятия общественного питания, культуры и досуга вновь открыли свои двери не позднее 22 марта при условии соблюдения планов защиты. Многие кантоны также хотят, чтобы ограничения были сняты быстрее.

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