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Covid-19: давление на Федеральный совет усиливаетсяПолитические, экономические и культурные круги Швейцарии призывают к ослаблению мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и требуют возобновления работы магазинов, ресторанов и музеев.
Covid-19: ситуация улучшается, но…Количество новых случаев, летальных исходов и госпитализаций в Швейцарии сокращается. Эпидемобстановка, тем не менее, остается хрупкой, поскольку трудно предсказать, как будут развиваться новые варианты.
Covid-19: первые ограничения снимут 1 мартаФедеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.
Covid-19: первые ограничения снимут 1 мартаФедеральный совет предлагает постепенно отменять меры борьбы с коронавирусом. На первом этапе должны быть разрешены только виды деятельности с небольшим риском заражения.
Забыть о пандемии на лыжнеКакие лыжные станции открыты в Швейцарии в настоящее время? Мы собрали информацию о крупных курортах.
Covid-19: давление на Федеральный совет усиливаетсяПолитические, экономические и культурные круги Швейцарии призывают к ослаблению мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и требуют возобновления работы магазинов, ресторанов и музеев.