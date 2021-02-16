Жизнь в Швейцарии Швейцария в 2040 году Лейла Бабаева, Лозанна Какой видят свою страну в недалеком будущем ее жители? По заказу Объединения швейцарских предпринимателей (SSE/SBV) был проведен опрос, чтобы это выяснить. подробнее