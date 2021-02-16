Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцария в 2040 годуЛейла Бабаева, Лозанна
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Какой видят свою страну в недалеком будущем ее жители? По заказу Объединения швейцарских предпринимателей (SSE/SBV) был проведен опрос, чтобы это выяснить.
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Швейцарский стиль
Прозрачная и экологичная маскаЗаррина Салимова, Берн
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Команда промышленных дизайнеров и инженеров из Франции, Бельгии и Швейцарии создала эффективную противовирусную маску. Она изготовлена из мягкого биопластика и адаптируется к форме лица.
Covid-19: новые регионы – в «зоне риска»22 февраля в Швейцарии вступит в силу новый перечень стран и территорий, по возвращении из которых нужно будет соблюдать карантин. В список добавлены, среди прочего, некоторые области Франции, Италии и Германии.
Эндокринные разрушители в ШвейцарииПо результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Искусство под открытым небомПриглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.
Covid-19: давление на Федеральный совет усиливаетсяПолитические, экономические и культурные круги Швейцарии призывают к ослаблению мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и требуют возобновления работы магазинов, ресторанов и музеев.
Искусство под открытым небомПриглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.
Эндокринные разрушители в ШвейцарииПо результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.