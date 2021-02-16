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вторник, 16 февраля 2021 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Швейцария в 2040 году

Лейла Бабаева, Лозанна

Какой видят свою страну в недалеком будущем ее жители? По заказу Объединения швейцарских предпринимателей (SSE/SBV) был проведен опрос, чтобы это выяснить.

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Швейцарский стиль

Прозрачная и экологичная маска

Заррина Салимова, Берн

Команда промышленных дизайнеров и инженеров из Франции, Бельгии и Швейцарии создала эффективную противовирусную маску. Она изготовлена из мягкого биопластика и адаптируется к форме лица.

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Всего просмотров: 2,553

Эндокринные разрушители в Швейцарии

По результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.

Всего просмотров: 2,742
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