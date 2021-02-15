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понедельник, 15 февраля 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: давление на Федеральный совет усиливается

Заррина Салимова, Берн

Политические, экономические и культурные круги Швейцарии призывают к ослаблению мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса, и требуют возобновления работы магазинов, ресторанов и музеев.

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Политика

Человек за паранджой

Надежда Сикорская, Берн

По мере приближения национального референдума, запланированного на 7 марта, все больше появляется информации, призванной помочь населению Швейцарии сформулировать свое мнение по вынесенным на него вопросам.

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Эндокринные разрушители в Швейцарии

По результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.

Всего просмотров: 2,582

Covid-19: новые регионы – в «зоне риска»

 22 февраля в Швейцарии вступит в силу новый перечень стран и территорий, по возвращении из которых нужно будет соблюдать карантин. В список добавлены, среди прочего, некоторые области Франции, Италии и Германии.

Всего просмотров: 3,570
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