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пятница, 12 февраля 2021 года   

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Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?

 В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.

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Covid-19: новые регионы – в «зоне риска»

 22 февраля в Швейцарии вступит в силу новый перечень стран и территорий, по возвращении из которых нужно будет соблюдать карантин. В список добавлены, среди прочего, некоторые области Франции, Италии и Германии.

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Эндокринные разрушители в Швейцарии

По результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.

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Эндокринные разрушители в Швейцарии

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Искусство под открытым небом

 Приглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.

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Covid-19: новые регионы – в «зоне риска»

 22 февраля в Швейцарии вступит в силу новый перечень стран и территорий, по возвращении из которых нужно будет соблюдать карантин. В список добавлены, среди прочего, некоторые области Франции, Италии и Германии.

Всего просмотров: 1,738
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