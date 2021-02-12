Главное на сегодня.
Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.
Covid-19: новые регионы – в «зоне риска»22 февраля в Швейцарии вступит в силу новый перечень стран и территорий, по возвращении из которых нужно будет соблюдать карантин. В список добавлены, среди прочего, некоторые области Франции, Италии и Германии.
Эндокринные разрушители в ШвейцарииПо результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Эндокринные разрушители в ШвейцарииПо результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Искусство под открытым небомПриглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.
Covid-19: новые регионы – в «зоне риска»22 февраля в Швейцарии вступит в силу новый перечень стран и территорий, по возвращении из которых нужно будет соблюдать карантин. В список добавлены, среди прочего, некоторые области Франции, Италии и Германии.