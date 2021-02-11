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пятница, 12 февраля 2021 года   

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Культура

Легенда о швейцарском рае. 21. Фердинанд Ходлер, художник – легенда

Наталья Беглова, Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

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