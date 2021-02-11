Главное на сегодня.
|
Культура
Легенда о швейцарском рае. 21. Фердинанд Ходлер, художник – легендаНаталья Беглова, Женева
подробнее
Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.
Пределы нейтралитетаИногда возникают ситуации, когда приходится пересматривать собою же установленные границы и правила. Сейчас как раз такой момент.
Эндокринные разрушители в ШвейцарииПо результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Эндокринные разрушители в ШвейцарииПо результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.
Искусство под открытым небомПриглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.