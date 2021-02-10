Главное на сегодня.
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Культура
Искусство под открытым небомЗаррина Салимова, Берн
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Приглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.
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Здоровье
Эндокринные разрушители в ШвейцарииЛейла Бабаева, Лозанна
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По результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.
Мощный голос «слабого» полаПочти ровно 50 лет назад, 7 февраля 1971 года, жительницы Швейцарии получили право участвовать в выборах народных представителей и быть ими избранными. Рассказываем об основных этапах предшестовавшего этому событию процесса.
Пределы нейтралитетаИногда возникают ситуации, когда приходится пересматривать собою же установленные границы и правила. Сейчас как раз такой момент.
Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.
Солтан Ачилова : «Мне уже ничего не страшно»Завтра в Женеве в онлайн формате пройдет церемония награждения лауреатов премии Мартина Энналса 2021. Мы были рады узнать, что среди трех финалистов значится наша коллега из Туркменистана, и поспешили с ней связаться.