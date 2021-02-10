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четверг, 11 февраля 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Искусство под открытым небом

Заррина Салимова, Берн

Приглашаем вас на прогулку по швейцарским городам, на площадях и улицах которых можно полюбоваться арт-объектами.

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Здоровье

Эндокринные разрушители в Швейцарии

Лейла Бабаева, Лозанна

По результатам недавно проведенного исследования, швейцарские дети постоянно подвергаются воздействию веществ, нарушающих работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.

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