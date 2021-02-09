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среда, 10 февраля 2021 года   

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Здоровье

Covid-19: «бразильская» мутация обнаружена в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зарегистрировало 4411 заражений мутациями нового коронавируса по сравнению с 2700 случаями неделю назад. Кроме того, в Конфедерации впервые был выявлен вариант из Бразилии.

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Наши люди

Солтан Ачилова : «Мне уже ничего не страшно»

Надежда Сикорская, Женева-Ашхабад

Завтра в Женеве в онлайн формате пройдет церемония награждения лауреатов премии Мартина Энналса 2021. Мы были рады узнать, что среди трех финалистов значится наша коллега из Туркменистана, и поспешили с ней связаться.

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