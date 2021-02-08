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Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.
Covid-19: «пандемия в пандемии»Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация с точки зрения статистических показателей улучшается, новые варианты вируса продолжают распространяться – об этом заявил на состоявшейся в среду пресс-конференции федеральный советник Ален Берсет. По его словам, ослабление мер борьбы с коронавирусом пока не представляется возможным.
Швейцарские ученые раскрыли тайну группы ДятловаИсследователи из Федеральных политехнических школ Лозанны (EPFL) и Цюриха (ETHZ) провели научное расследование, наглядно демонстрирующее вероятную причину загадочной гибели девяти туристов в горах Урала в 1959 году.
Covid-19: кто должен предъявлять ПЦР-тест?В связи с пандемией на въезд в Швейцарию распространяются специальные положения. С понедельника 8 февраля тест будет необходим тем, кто прибывает самолетом, и тем, кто находился в «зоне риска». Дети до 12 лет освобождаются от этого обязательства.
Пределы нейтралитетаИногда возникают ситуации, когда приходится пересматривать собою же установленные границы и правила. Сейчас как раз такой момент.
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.