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пятница, 5 февраля 2021 года   

Дорогие читатели! Сегодня мы с опережением графика поговорим на тему, которая обычно поднимается 8 марта. Как известно, Международный женский день в Швейцарии не отмечается, так что наша женская редакция решила использовать другой, не менее достойный, предлог.  
Политика

Мощный голос «слабого» пола

Надежда Сикорская, Берн

Почти ровно 50 лет назад, 7 февраля 1971 года, жительницы Швейцарии получили право участвовать в выборах народных представителей и быть ими избранными. Рассказываем об основных этапах предшестовавшего этому событию процесса.

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Наши люди

Ирен Эррманн: Свобода женщин – это и свобода мужчин!

Надежда Сикорская, Женева

Наша сегодняшняя гостья – профессор швейцарской истории в Университете Женевы, признанный специалист по интересующему нас вопросу об уравнивании швейцарских женщин в политических правах с мужчинами, то есть по теме дня.

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