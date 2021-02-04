Здоровье Covid-19: «пандемия в пандемии» Заррина Салимова, Берн Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация с точки зрения статистических показателей улучшается, новые варианты вируса продолжают распространяться – об этом заявил на состоявшейся в среду пресс-конференции федеральный советник Ален Берсет. По его словам, ослабление мер борьбы с коронавирусом пока не представляется возможным. подробнее