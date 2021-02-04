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Covid-19: «пандемия в пандемии»Заррина Салимова, Берн
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Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация с точки зрения статистических показателей улучшается, новые варианты вируса продолжают распространяться – об этом заявил на состоявшейся в среду пресс-конференции федеральный советник Ален Берсет. По его словам, ослабление мер борьбы с коронавирусом пока не представляется возможным.
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Уголок гурмана
Двойные сливки из Грюйера: AOP или IGP?Лейла Бабаева, Грюйер
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Ассоциация Terroir Fribourg намерена добиться регистрации грюйерских двойных сливок в качестве защищенного наименования места происхождения (AOP). Если это удастся сделать, то название можно будет использовать только для сливок, произведенных в Грюйере (кантон Фрибург).
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.
Швейцарские ученые раскрыли тайну группы ДятловаИсследователи из Федеральных политехнических школ Лозанны (EPFL) и Цюриха (ETHZ) провели научное расследование, наглядно демонстрирующее вероятную причину загадочной гибели девяти туристов в горах Урала в 1959 году.
Жертвы инцеста в ШвейцарииВ Швейцарской Конфедерации не принято говорить об инцесте, но после долгого периода молчания жертвы все же стали рассказывать о пережитом. Поводом стала дискуссия, которая началась во Франции после публикации книги Камиллы Кушнер «Большая семья», посвященной теме кровосмешения, информирует телерадиокомпания RTS.
Covid-19: «пандемия в пандемии»Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация с точки зрения статистических показателей улучшается, новые варианты вируса продолжают распространяться – об этом заявил на состоявшейся в среду пресс-конференции федеральный советник Ален Берсет. По его словам, ослабление мер борьбы с коронавирусом пока не представляется возможным.
Двойные сливки из Грюйера: AOP или IGP?Ассоциация Terroir Fribourg намерена добиться регистрации грюйерских двойных сливок в качестве защищенного наименования места происхождения (AOP). Если это удастся сделать, то название можно будет использовать только для сливок, произведенных в Грюйере (кантон Фрибург).
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.