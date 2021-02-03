Образование и наука Занимайтесь музыкой с детства! Заррина Салимова, Цюрих Согласно исследованию Цюрихского университета (UZH), у музыкантов более выражены нейронные связи между двумя полушариями мозга и чем раньше человек начинает учиться игре на музыкальном инструменте, тем сильнее будут эти связи. подробнее