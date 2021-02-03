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среда, 3 февраля 2021 года   

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Здоровье

Covid-19: новые правила въезда в Швейцарию

Заррина Салимова, Берн

С 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.

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Образование и наука

Занимайтесь музыкой с детства!

Заррина Салимова, Цюрих

Согласно исследованию Цюрихского университета (UZH), у музыкантов более выражены нейронные связи между двумя полушариями мозга и чем раньше человек начинает учиться игре на музыкальном инструменте, тем сильнее будут эти связи.

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среда, 3 февраля 2021 года
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Covid-19: новые правила въезда в Швейцарию

 С 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.

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Занимайтесь музыкой с детства!

 Согласно исследованию Цюрихского университета (UZH), у музыкантов более выражены нейронные связи между двумя полушариями мозга и чем раньше человек начинает учиться игре на музыкальном инструменте, тем сильнее будут эти связи.

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