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Здоровье
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюЗаррина Салимова, Берн
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С 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.
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Образование и наука
Занимайтесь музыкой с детства!Заррина Салимова, Цюрих
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Согласно исследованию Цюрихского университета (UZH), у музыкантов более выражены нейронные связи между двумя полушариями мозга и чем раньше человек начинает учиться игре на музыкальном инструменте, тем сильнее будут эти связи.
Covid-19: новые решения швейцарского правительстваНа состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.
Русский «Роман о Лондоне»На-днях в книжных магазинах появился переизданный лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc роман сербского писателя Милоша Црнянского, позволивший нам открыть для себя нового автора.
О каких часах мечтает молодежь?Этому и другим вопросам будет посвящен 24-й Международный день часового маркетинга, который в этом году пройдет исключительно в онлайн-формате.
Covid-19: новые правила въезда в ШвейцариюС 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.
Занимайтесь музыкой с детства!Согласно исследованию Цюрихского университета (UZH), у музыкантов более выражены нейронные связи между двумя полушариями мозга и чем раньше человек начинает учиться игре на музыкальном инструменте, тем сильнее будут эти связи.
Швейцарские ученые раскрыли тайну группы ДятловаИсследователи из Федеральных политехнических школ Лозанны (EPFL) и Цюриха (ETHZ) провели научное расследование, наглядно демонстрирующее вероятную причину загадочной гибели девяти туристов в горах Урала в 1959 году.