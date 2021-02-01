Жизнь в Швейцарии Жертвы инцеста в Швейцарии Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн-Лугано В Швейцарской Конфедерации не принято говорить об инцесте, но после долгого периода молчания жертвы все же стали рассказывать о пережитом. Поводом стала дискуссия, которая началась во Франции после публикации книги Камиллы Кушнер «Большая семья», посвященной теме кровосмешения, информирует телерадиокомпания RTS. подробнее