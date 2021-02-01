Главное на сегодня.
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Образование и наука
Швейцарские ученые раскрыли тайну группы ДятловаЗаррина Салимова, Лозанна-Цюрих
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Исследователи из Федеральных политехнических школ Лозанны (EPFL) и Цюриха (ETHZ) провели научное расследование, наглядно демонстрирующее вероятную причину загадочной гибели девяти туристов в горах Урала в 1959 году.
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Жизнь в Швейцарии
Жертвы инцеста в ШвейцарииЛейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн-Лугано
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В Швейцарской Конфедерации не принято говорить об инцесте, но после долгого периода молчания жертвы все же стали рассказывать о пережитом. Поводом стала дискуссия, которая началась во Франции после публикации книги Камиллы Кушнер «Большая семья», посвященной теме кровосмешения, информирует телерадиокомпания RTS.
Covid-19: новые решения швейцарского правительстваНа состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.
Covid-19: на «британский» вариант приходится 10% инфекцийКоличество заражений новыми вариантами коронавируса в Швейцарии продолжает расти. На сегодняшний день мутации были обнаружены в более чем 1100 пробах, тогда как неделю назад их было около 400.
Русский «Роман о Лондоне»На-днях в книжных магазинах появился переизданный лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc роман сербского писателя Милоша Црнянского, позволивший нам открыть для себя нового автора.
Covid-19: возможна ли аллергия на вакцину?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic опубликовал предварительные результаты по аллергическим и анафилактическим реакциям на прививки против нового коронавируса. Аллергический ринит, пищевая аллергия и астма не являются противопоказаниями к вакцинации, сообщают эксперты организации.
Самые красивые деревни ШвейцарииВ рамках проекта «Магия прекрасных мест» Федеральное управление культуры и Швейцарский туристический офис отобрали 20 малоизвестных широкой публике городков, представляющих интерес с точки зрения архитектуры и включенных в федеральный список подлежащих охране объектов национального значения.
Covid-19: новые решения швейцарского правительстваНа состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.