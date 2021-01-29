Главное на сегодня.
Covid-19: новые решения швейцарского правительстваНа состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.
Когда «и хула – похвала»В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд.
Covid-19: нежелательные реакции на вакциныШвейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.
Женевский след Иосифа Бродского24 мая выдающемуся поэту, лауреату Нобелевского премии Иосифу Александровичу Бродскому исполнилось бы 70 лет. Он неоднократно бывал в Женеве, и сегодня о нем вспоминает профессор Женевского университета Жорж Нива.
Русский «Роман о Лондоне»На-днях в книжных магазинах появился переизданный лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc роман сербского писателя Милоша Црнянского, позволивший нам открыть для себя нового автора.
Covid-19: новые решения швейцарского правительстваНа состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.