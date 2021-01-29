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среда, 3 февраля 2021 года
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Covid-19: новые решения швейцарского правительства

 На состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.

Всего просмотров: 2,620
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