Культура

Лейла Бабаева, Люцерн

В 2021 году исполняется 150 лет с того времени, как французские солдаты генерала Бурбаки вынужденно провели несколько недель в Швейцарии. Местное население проявило огромное сочувствие к их положению, и расположенный в Люцерне музей "Панорама Бурбаки" приглашает вспомнить о тех событиях и полюбоваться грандиозной картиной.