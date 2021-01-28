Главное на сегодня.
|
Здоровье
Covid-19: новые решения швейцарского правительстваЗаррина Салимова, Берн
подробнее
На состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.
|
Культура
Панорама швейцарского гостеприимстваЛейла Бабаева, Люцерн
подробнее
В 2021 году исполняется 150 лет с того времени, как французские солдаты генерала Бурбаки вынужденно провели несколько недель в Швейцарии. Местное население проявило огромное сочувствие к их положению, и расположенный в Люцерне музей "Панорама Бурбаки" приглашает вспомнить о тех событиях и полюбоваться грандиозной картиной.
Covid-19: меньше новых случаев, больше мутацийСогласно еженедельному отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), несмотря на тенденцию к снижению числа инфекций, эпидемиологическую ситуацию сложно оценить в связи с выявлением все большего количества заражений новыми вариантами SARS-CoV-2.
Когда «и хула – похвала»В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд.
Covid-19: нежелательные реакции на вакциныШвейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.
Covid-19: новые решения швейцарского правительстваНа состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.
Когда «и хула – похвала»В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд.
ВЭФ-2021 проходит онлайнС 25 по 29 января Всемирный экономический форум впервые проходит в виртуальном режиме из-за пандемии Covid-19. Программа включает обсуждение особенностей четвертой промышленной революции, всемирного сотрудничества, доверия к вакцинам и изменения климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.