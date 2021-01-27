Здоровье Covid-19: на «британский» вариант приходится 10% инфекций Заррина Салимова, Берн Количество заражений новыми вариантами коронавируса в Швейцарии продолжает расти. На сегодняшний день мутации были обнаружены в более чем 1100 пробах, тогда как неделю назад их было около 400. подробнее