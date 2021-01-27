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среда, 27 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: на «британский» вариант приходится 10% инфекций

Заррина Салимова, Берн

Количество заражений новыми вариантами коронавируса в Швейцарии продолжает расти. На сегодняшний день мутации были обнаружены в более чем 1100 пробах, тогда как неделю назад их было около 400.

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Культура

Чайковский, Рахманинов и Дворжак, почти «живые»

Надежда Сикорская, Женева

Прямую трансляцию концерта Оркестра Романдской Швейцарии, в программу которого включены два шедевра русской классики, можно будет послушать 29 января в 20 часов на радиостанции Espace 2, а затем, в течение месяца, на платформе RTS Play.

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среда, 3 февраля 2021 года
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ВЭФ-2021 проходит онлайн

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