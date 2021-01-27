Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: на «британский» вариант приходится 10% инфекцийЗаррина Салимова, Берн
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Количество заражений новыми вариантами коронавируса в Швейцарии продолжает расти. На сегодняшний день мутации были обнаружены в более чем 1100 пробах, тогда как неделю назад их было около 400.
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Культура
Чайковский, Рахманинов и Дворжак, почти «живые»Надежда Сикорская, Женева
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Прямую трансляцию концерта Оркестра Романдской Швейцарии, в программу которого включены два шедевра русской классики, можно будет послушать 29 января в 20 часов на радиостанции Espace 2, а затем, в течение месяца, на платформе RTS Play.
Covid-19: меньше новых случаев, больше мутацийСогласно еженедельному отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), несмотря на тенденцию к снижению числа инфекций, эпидемиологическую ситуацию сложно оценить в связи с выявлением все большего количества заражений новыми вариантами SARS-CoV-2.
Маска, которая нейтрализует вирусыИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.
Когда «и хула – похвала»В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд.
ВЭФ-2021 проходит онлайнС 25 по 29 января Всемирный экономический форум впервые проходит в виртуальном режиме из-за пандемии Covid-19. Программа включает обсуждение особенностей четвертой промышленной революции, всемирного сотрудничества, доверия к вакцинам и изменения климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
Швейцария опубликовала имена владельцев невостребованных счетовАссоциация швейцарских банкиров (SBA) запустила сайт, на котором обнародованы имена 2600 владельцев невостребованных активов на общую сумму 44 млн франков. Среди них есть и «наши» люди.
Легко ли найти работу в Швейцарии?Нет, если вы – иностранец. Так, согласно исследованию Федеральной политехнической школы Цюриха, при одинаковой квалификации граждане Конфедерации имеют преимущество перед иностранцами на швейцарском рынке труда.