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вторник, 26 января 2021 года   

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среда, 3 февраля 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: около 400 случаев мутаций в Швейцарии

 По оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.

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Covid-19: меньше новых случаев, больше мутаций

 Согласно еженедельному отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), несмотря на тенденцию к снижению числа инфекций, эпидемиологическую ситуацию сложно оценить в связи с выявлением все большего количества заражений новыми вариантами SARS-CoV-2.

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Маска, которая нейтрализует вирусы

 Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.

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СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

ВЭФ-2021 проходит онлайн

 С 25 по 29 января Всемирный экономический форум впервые проходит в виртуальном режиме из-за пандемии Covid-19. Программа включает обсуждение особенностей четвертой промышленной революции, всемирного сотрудничества, доверия к вакцинам и изменения климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.

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Легко ли найти работу в Швейцарии?

 Нет, если вы – иностранец. Так, согласно исследованию Федеральной политехнической школы Цюриха, при одинаковой квалификации граждане Конфедерации имеют преимущество перед иностранцами на швейцарском рынке труда.

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Covid-19: нежелательные реакции на вакцины

 Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.

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