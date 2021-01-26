Главное на сегодня.
Covid-19: около 400 случаев мутаций в ШвейцарииПо оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.
Covid-19: меньше новых случаев, больше мутацийСогласно еженедельному отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), несмотря на тенденцию к снижению числа инфекций, эпидемиологическую ситуацию сложно оценить в связи с выявлением все большего количества заражений новыми вариантами SARS-CoV-2.
Маска, которая нейтрализует вирусыИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.
ВЭФ-2021 проходит онлайнС 25 по 29 января Всемирный экономический форум впервые проходит в виртуальном режиме из-за пандемии Covid-19. Программа включает обсуждение особенностей четвертой промышленной революции, всемирного сотрудничества, доверия к вакцинам и изменения климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.
Легко ли найти работу в Швейцарии?Нет, если вы – иностранец. Так, согласно исследованию Федеральной политехнической школы Цюриха, при одинаковой квалификации граждане Конфедерации имеют преимущество перед иностранцами на швейцарском рынке труда.
Covid-19: нежелательные реакции на вакциныШвейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.