С 25 по 29 января Всемирный экономический форум впервые проходит в виртуальном режиме из-за пандемии Covid-19. Программа включает обсуждение особенностей четвертой промышленной революции, всемирного сотрудничества, доверия к вакцинам и изменения климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.