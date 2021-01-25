Жизнь в Швейцарии Когда «и хула – похвала» Надежда Сикорская, Женева В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд. подробнее