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понедельник, 25 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Когда «и хула – похвала»

Надежда Сикорская, Женева

В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд.

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Здоровье

Covid-19: нежелательные реакции на вакцины

Заррина Салимова, Берн

Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.

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среда, 3 февраля 2021 года
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Covid-19: около 400 случаев мутаций в Швейцарии

 По оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.

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 Согласно еженедельному отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), несмотря на тенденцию к снижению числа инфекций, эпидемиологическую ситуацию сложно оценить в связи с выявлением все большего количества заражений новыми вариантами SARS-CoV-2.

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Маска, которая нейтрализует вирусы

 Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.

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Когда «и хула – похвала»

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Почему президенту ВЭФ не дают швейцарский паспорт?

 В августе этого года президент Конфедерации Ули Маурер предложил предоставить Клаусу Швабу, основателю Всемирного экономического форума в Давосе, почетное швейцарское гражданство. «Невозможно», ответили в министерстве юстиции и полиции.

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Covid-19: нежелательные реакции на вакцины

 Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.

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