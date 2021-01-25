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Жизнь в Швейцарии
Когда «и хула – похвала»Надежда Сикорская, Женева
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В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд.
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Здоровье
Covid-19: нежелательные реакции на вакциныЗаррина Салимова, Берн
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Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.
Covid-19: около 400 случаев мутаций в ШвейцарииПо оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.
Covid-19: меньше новых случаев, больше мутацийСогласно еженедельному отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), несмотря на тенденцию к снижению числа инфекций, эпидемиологическую ситуацию сложно оценить в связи с выявлением все большего количества заражений новыми вариантами SARS-CoV-2.
Маска, которая нейтрализует вирусыИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.
Когда «и хула – похвала»В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд.
Почему президенту ВЭФ не дают швейцарский паспорт?В августе этого года президент Конфедерации Ули Маурер предложил предоставить Клаусу Швабу, основателю Всемирного экономического форума в Давосе, почетное швейцарское гражданство. «Невозможно», ответили в министерстве юстиции и полиции.
Covid-19: нежелательные реакции на вакциныШвейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.