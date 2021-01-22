Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 22 января 2021 года   

Главное на сегодня. 
Здоровье

Covid-19: меньше новых случаев, больше мутаций

Заррина Салимова, Берн

Согласно еженедельному отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), несмотря на тенденцию к снижению числа инфекций, эпидемиологическую ситуацию сложно оценить в связи с выявлением все большего количества заражений новыми вариантами SARS-CoV-2.

подробнее

Культура

Русская музыка на всемирной частоте

Надежда Сикорская, Ролль

С огромным удовольствием мы приглашаем вас на виртуальный концерт в предстоящее воскресенье: Ансамбль солистов Академии Менухина исполнит произведения Александра Бородина, Рихарда Штрауса и Петра Чайковского.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.52
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Швейцария – идеальное место для… всего? |
среда, 3 февраля 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: долгосрочные осложнения

 Швейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.

Всего просмотров: 1,691

Covid-19: в Швейцарии вакцинировано менее 1% населения

 Готовность швейцарцев сделать прививку, задержки поставок вакцины Pfizer/BioNTech, маски FFP2 против новых вариантов вируса, возможное возвращение к дистанционному обучению для старшеклассников – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.

Всего просмотров: 1,634

Covid-19: около 400 случаев мутаций в Швейцарии

 По оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.

Всего просмотров: 1,632
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Маска, которая нейтрализует вирусы

 Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.

Всего просмотров: 1,061

Covid-19: долгосрочные осложнения

 Швейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.

Всего просмотров: 1,691

Covid-19: около 400 случаев мутаций в Швейцарии

 По оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.

Всего просмотров: 1,632
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top