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четверг, 21 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Запретят ли в Швейцарии паранджу?

Лейла Бабаева, Берн

Федеральный совет отклонил инициативу «За запрет на сокрытие лица» и рекомендует населению сделать то же самое на референдуме 7 марта 2021 года. Рассказываем, почему.

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Швейцарский стиль

Маска, которая нейтрализует вирусы

Заррина Салимова, Цюрих

Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.

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среда, 3 февраля 2021 года
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Всего просмотров: 1,500

Маска, которая нейтрализует вирусы

 Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.

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