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Политика
Запретят ли в Швейцарии паранджу?Лейла Бабаева, Берн
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Федеральный совет отклонил инициативу «За запрет на сокрытие лица» и рекомендует населению сделать то же самое на референдуме 7 марта 2021 года. Рассказываем, почему.
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Швейцарский стиль
Маска, которая нейтрализует вирусыЗаррина Салимова, Цюрих
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Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.
Covid-19: в Швейцарии вакцинировано менее 1% населенияГотовность швейцарцев сделать прививку, задержки поставок вакцины Pfizer/BioNTech, маски FFP2 против новых вариантов вируса, возможное возвращение к дистанционному обучению для старшеклассников – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.
Covid-19: долгосрочные осложненияШвейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.
Пусть ярость благородная вскипает?..Ограничительные меры усиливаются и затягиваются, настроение ухудшается и ни по одному из насущных вопросов нет единого мнения. В частности, на что потратить прибыль Национального банка Швейцарии.
Covid-19: около 400 случаев мутаций в ШвейцарииПо оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.
Covid-19: долгосрочные осложненияШвейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.
Маска, которая нейтрализует вирусыИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) разработали маску, которую можно стерилизовать одним нажатием кнопки.