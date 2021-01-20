Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 20 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: около 400 случаев мутаций в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

По оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.

подробнее

Культура

Фредерик Пажак – лауреат Большой литературной премии Швейцарии-2021

Надежда Сикорская, Берн

Франко-швейцарский писатель и художник посвятил одно из своих творений Марине Цветаевой, за что мы ему очень благодарны и искренне поздравляем с очередной победой.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.93
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Швейцария – идеальное место для… всего? |
среда, 3 февраля 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические меры

 В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.

Всего просмотров: 3,881

Вакцины есть, но хватит ли флаконов?

 Эксперты опасаются, что крупнейшую в истории Швейцарии кампанию по вакцинации может затормозить нехватка стеклянных флаконов для доз препарата: в этом году понадобится 10 млрд емкостей, кроме ежегодных 25 млрд для других лекарств. Лидер производства в этой сфере – немецкая фирма Schott с отделениями в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,557

Covid-19: в Швейцарии вакцинировано менее 1% населения

 Готовность швейцарцев сделать прививку, задержки поставок вакцины Pfizer/BioNTech, маски FFP2 против новых вариантов вируса, возможное возвращение к дистанционному обучению для старшеклассников – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.

Всего просмотров: 1,430
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: около 400 случаев мутаций в Швейцарии

 По оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.

Всего просмотров: 543

Covid-19: долгосрочные осложнения

 Швейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.

Всего просмотров: 1,163

Фредерик Пажак – лауреат Большой литературной премии Швейцарии-2021

 Франко-швейцарский писатель и художник посвятил одно из своих творений Марине Цветаевой, за что мы ему очень благодарны и искренне поздравляем с очередной победой.

Всего просмотров: 285
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top