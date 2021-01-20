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Здоровье
Covid-19: около 400 случаев мутаций в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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По оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.
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Культура
Фредерик Пажак – лауреат Большой литературной премии Швейцарии-2021Надежда Сикорская, Берн
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Франко-швейцарский писатель и художник посвятил одно из своих творений Марине Цветаевой, за что мы ему очень благодарны и искренне поздравляем с очередной победой.
Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические мерыВ связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.
Вакцины есть, но хватит ли флаконов?Эксперты опасаются, что крупнейшую в истории Швейцарии кампанию по вакцинации может затормозить нехватка стеклянных флаконов для доз препарата: в этом году понадобится 10 млрд емкостей, кроме ежегодных 25 млрд для других лекарств. Лидер производства в этой сфере – немецкая фирма Schott с отделениями в Швейцарии.
Covid-19: в Швейцарии вакцинировано менее 1% населенияГотовность швейцарцев сделать прививку, задержки поставок вакцины Pfizer/BioNTech, маски FFP2 против новых вариантов вируса, возможное возвращение к дистанционному обучению для старшеклассников – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.
Covid-19: около 400 случаев мутаций в ШвейцарииПо оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.
Covid-19: долгосрочные осложненияШвейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.
Фредерик Пажак – лауреат Большой литературной премии Швейцарии-2021Франко-швейцарский писатель и художник посвятил одно из своих творений Марине Цветаевой, за что мы ему очень благодарны и искренне поздравляем с очередной победой.