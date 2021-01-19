Эксперты опасаются, что крупнейшую в истории Швейцарии кампанию по вакцинации может затормозить нехватка стеклянных флаконов для доз препарата: в этом году понадобится 10 млрд емкостей, кроме ежегодных 25 млрд для других лекарств. Лидер производства в этой сфере – немецкая фирма Schott с отделениями в Швейцарии.