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вторник, 19 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Covid-19: долгосрочные осложнения

Лейла Бабаева, Берн

Швейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.

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Культура

Секрет швейцарского урбанизма

Заррина Салимова, Пранжен

Премия Ваккера 2021 года присуждена водуазской коммуне Пранжен, властям которой удается сочетать демографический рост и высокое качество жилищного строительства.

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среда, 3 февраля 2021 года
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