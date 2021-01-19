Главное на сегодня.
|
Образование и наука
Covid-19: долгосрочные осложненияЛейла Бабаева, Берн
подробнее
Швейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.
|
Культура
Секрет швейцарского урбанизмаЗаррина Салимова, Пранжен
подробнее
Премия Ваккера 2021 года присуждена водуазской коммуне Пранжен, властям которой удается сочетать демографический рост и высокое качество жилищного строительства.
Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические мерыВ связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.
Covid-19: вакцина Moderna одобрена в ШвейцарииКонфедерация заказала 7,5 млн доз препарата, который подходит для вакцинации людей старше 18 лет. Первые 200 000 доз будут доставлены сегодня.
Вакцины есть, но хватит ли флаконов?Эксперты опасаются, что крупнейшую в истории Швейцарии кампанию по вакцинации может затормозить нехватка стеклянных флаконов для доз препарата: в этом году понадобится 10 млрд емкостей, кроме ежегодных 25 млрд для других лекарств. Лидер производства в этой сфере – немецкая фирма Schott с отделениями в Швейцарии.
Covid-19: долгосрочные осложненияШвейцарские ученые выявили осложнения, связанные с тяжелыми формами Covid-19: даже спустя 4 месяца после болезни легкие поглощают в среднем на 20% меньше кислорода, чем у полностью здорового человека.
Секрет швейцарского урбанизмаПремия Ваккера 2021 года присуждена водуазской коммуне Пранжен, властям которой удается сочетать демографический рост и высокое качество жилищного строительства.
Covid-19 и возможный выбор вакциныНаша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?