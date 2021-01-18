Наша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?