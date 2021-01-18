Главное на сегодня.
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Экономика
Пусть ярость благородная вскипает?..Надежда Сикорская, Женева
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Ограничительные меры усиливаются и затягиваются, настроение ухудшается и ни по одному из насущных вопросов нет единого мнения. В частности, на что потратить прибыль Национального банка Швейцарии.
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Здоровье
Covid-19: в Швейцарии вакцинировано менее 1% населенияЗаррина Салимова, Берн
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Готовность швейцарцев сделать прививку, задержки поставок вакцины Pfizer/BioNTech, маски FFP2 против новых вариантов вируса, возможное возвращение к дистанционному обучению для старшеклассников – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.
Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические мерыВ связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.
Covid-19 и возможный выбор вакциныНаша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?
Covid-19: вакцина Moderna одобрена в ШвейцарииКонфедерация заказала 7,5 млн доз препарата, который подходит для вакцинации людей старше 18 лет. Первые 200 000 доз будут доставлены сегодня.
Covid-19 и возможный выбор вакциныНаша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?
Covid-19: новый штамм распространяется в ШвейцарииПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в семи кантонах обнаружены 28 случаев заражения мутировавшим вирусом британского типа. В настоящее время уровень распространения нового штамма остается очень низким, однако существует риск того, что количество инфекций может резко вырасти.
Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические мерыВ связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.