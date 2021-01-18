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понедельник, 18 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Пусть ярость благородная вскипает?..

Надежда Сикорская, Женева

Ограничительные меры усиливаются и затягиваются, настроение ухудшается и ни по одному из насущных вопросов нет единого мнения. В частности, на что потратить прибыль Национального банка Швейцарии.

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Здоровье

Covid-19: в Швейцарии вакцинировано менее 1% населения

Заррина Салимова, Берн

Готовность швейцарцев сделать прививку, задержки поставок вакцины Pfizer/BioNTech, маски FFP2 против новых вариантов вируса, возможное возвращение к дистанционному обучению для старшеклассников – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.

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среда, 3 февраля 2021 года
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Всего просмотров: 3,713
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