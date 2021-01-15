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пятница, 15 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Симфоническая поэма для ста метрономов» 

Надежда Сикорская, Женева

Можно не сомневаться, что именно это произведение, включенное в программу прямой трансляции Оркестра Романдской Швейцарии 21 января, привлечет особое внимание меломанов.

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Культура

«Наши» фильмы на кинофестивале Black Movie

Заррина Салимова, Женева

Из-за распоряжения властей кинотеатры в Швейцарии закрыты, поэтому Международный фестиваль независимого кино Black Movie пройдет в режиме онлайн. В этом году в программе представлены фильмы режиссеров из России, Украины, Казахстана и Азербайджана.

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