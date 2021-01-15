Главное на сегодня.
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Культура
«Симфоническая поэма для ста метрономов»Надежда Сикорская, Женева
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Можно не сомневаться, что именно это произведение, включенное в программу прямой трансляции Оркестра Романдской Швейцарии 21 января, привлечет особое внимание меломанов.
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Культура
«Наши» фильмы на кинофестивале Black MovieЗаррина Салимова, Женева
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Из-за распоряжения властей кинотеатры в Швейцарии закрыты, поэтому Международный фестиваль независимого кино Black Movie пройдет в режиме онлайн. В этом году в программе представлены фильмы режиссеров из России, Украины, Казахстана и Азербайджана.
Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические мерыВ связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.
Covid-19: Берн планирует новый локдаун?Увеличение индекса репродукции вируса, подробные планы Федерального совета, реакция партий и организаций на грядущие ограничения, эффект от закрытия школ – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19 и возможный выбор вакциныНаша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?
Covid-19: Берн ужесточает противоэпидемические мерыВ связи с напряженной эпидемиологической обстановкой Федеральный совет решил ввести дополнительные ограничения для борьбы с распространением SARS-CoV-2.
Covid-19: Берн планирует новый локдаун?Увеличение индекса репродукции вируса, подробные планы Федерального совета, реакция партий и организаций на грядущие ограничения, эффект от закрытия школ – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Covid-19 и возможный выбор вакциныНаша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?