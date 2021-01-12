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Здоровье
Covid-19 и возможный выбор вакциныЛейла Бабаева, Берн
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Наша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?
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Швейцарский стиль
Эти глаза напротивЗаррина Салимова, Берн
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Швейцарское телевидение считает, что пандемия изменила привычки российских женщин, которые из-за необходимости носить маски стали активнее красить глаза.
Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.
Covid-19: новый штамм распространяется в ШвейцарииПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в семи кантонах обнаружены 28 случаев заражения мутировавшим вирусом британского типа. В настоящее время уровень распространения нового штамма остается очень низким, однако существует риск того, что количество инфекций может резко вырасти.
Covid-19: Берн планирует новый локдаун?Увеличение индекса репродукции вируса, подробные планы Федерального совета, реакция партий и организаций на грядущие ограничения, эффект от закрытия школ – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
Швейцария решила улучшить свой международный имиджТакой вывод можно сделать, ознакомившись с опубликованным накануне нового года коммюнике Федерального совета.
Covid-19: новый штамм распространяется в ШвейцарииПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в семи кантонах обнаружены 28 случаев заражения мутировавшим вирусом британского типа. В настоящее время уровень распространения нового штамма остается очень низким, однако существует риск того, что количество инфекций может резко вырасти.
Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.