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вторник, 12 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19 и возможный выбор вакцины

Лейла Бабаева, Берн

Наша Газета рассказывала о ходе вакцинации в Швейцарии с использованием препарата Pfizer/BioNTech, а также о том, что Берн заказал миллионы доз еще у двух производителей – Moderna и AstraZeneca. Смогут ли швейцарцы выбирать вакцину?

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Швейцарский стиль

Эти глаза напротив

Заррина Салимова, Берн

Швейцарское телевидение считает, что пандемия изменила привычки российских женщин, которые из-за необходимости носить маски стали активнее красить глаза.

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Всего просмотров: 2,376

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Всего просмотров: 3,341
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