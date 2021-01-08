Дорогие читатели!

Как вы знаете, редакция Нашей Газеты уделяет большое внимание освещению наиболее интересных культурных событий Швейцарии. Увы, по решению Федерального совета, с завтрашнего дня и до конца февраля все учреждения культуры страны будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Да, что-то будет происходить в режиме онлайн, и мы будем об этом рассказывать, но для регулярной подпитки рубрики "Культура", да и для поддержания общего тонуса этого, опасаемся мы, будет недостаточно. А потому приглашаем к сотрудничеству вас, наши верные читатели, как и мы, не представляющие себе жизни без культуры – давайте делиться интересным!

Редакция Нашей Газеты предлагает публиковать на нашем сайте авторские материалы (рецензии, отзывы, развернутые анонсы) о привлекших ваше внимание культурных или исторических событиях, происходящих в Швейцарии или касающихся ее, и способных, на ваш взгляд, заинтересовать нашу разнообразную аудиторию. «Последнее слово», то есть решение о публикации того или иного материала, а также его редакторская правка, остаются прерогативой редакции - пожалуйста, без обид. Тексты – в идеале, сопровождаемые фотографиями - можно направлять по адресу nadia.sikorsky@nashagazeta.ch, не забывая указать ваши имя и фамилию, а также город, где вы проживаете. Авторы отобранных нами текстом получат соответствующее уведомление.

Давайте попробуем, попытка же не пытка! Ждем интересных текстов!