Дорогие читатели!
Как вы знаете, редакция Нашей Газеты уделяет большое внимание освещению наиболее интересных культурных событий Швейцарии. Увы, по решению Федерального совета, с завтрашнего дня и до конца февраля все учреждения культуры страны будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Да, что-то будет происходить в режиме онлайн, и мы будем об этом рассказывать, но для регулярной подпитки рубрики "Культура", да и для поддержания общего тонуса этого, опасаемся мы, будет недостаточно. А потому приглашаем к сотрудничеству вас, наши верные читатели, как и мы, не представляющие себе жизни без культуры – давайте делиться интересным!
Редакция Нашей Газеты предлагает публиковать на нашем сайте авторские материалы (рецензии, отзывы, развернутые анонсы) о привлекших ваше внимание культурных или исторических событиях, происходящих в Швейцарии или касающихся ее, и способных, на ваш взгляд, заинтересовать нашу разнообразную аудиторию. «Последнее слово», то есть решение о публикации того или иного материала, а также его редакторская правка, остаются прерогативой редакции - пожалуйста, без обид. Тексты – в идеале, сопровождаемые фотографиями - можно направлять по адресу nadia.sikorsky@nashagazeta.ch, не забывая указать ваши имя и фамилию, а также город, где вы проживаете. Авторы отобранных нами текстом получат соответствующее уведомление.
Давайте попробуем, попытка же не пытка! Ждем интересных текстов!
Covid-19: Романдия «закручивает гайки»В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.
Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.
Covid-19: вакцинация запущена в большинстве кантоновДозы вакцины поступают в Швейцарию поэтапно, поэтому иммунизация населения займет несколько месяцев. Цель правительства - к лету привить около шести миллионов человек.
Сказочная альпийская зимаСвежий воздух, скрип снега под ногами, чарующие зимние пейзажи и панорамные виды – Швейцария даже зимой остается раем для пеших прогулок.
«Ангельские стихи» Владимира НабоковаНакануне православного Рождества профессор Жорж Нива приглашает нас в загадочный и мистический мир искусства, тронутого религией.
Швейцарские законы в 2021 годуПодарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.