Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 8 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Легенда о швейцарском рае. 20. Картины Александра Калама – воплощение «швейцарского мифа»

Наталья Беглова, Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

подробнее

Жизнь в Швейцарии

Сказочная альпийская зима

Заррина Салимова, Берн

Свежий воздух, скрип снега под ногами, чарующие зимние пейзажи и панорамные виды – Швейцария даже зимой остается раем для пеших прогулок.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 83.8

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Романдия «закручивает гайки»

 В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.

Всего просмотров: 2,749

Швейцарские законы в 2021 году

 Подарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.

Всего просмотров: 2,011

Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?

Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.

Всего просмотров: 2,008
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Ангельские стихи» Владимира Набокова

 Накануне православного Рождества профессор Жорж Нива приглашает нас в загадочный и мистический мир искусства, тронутого религией.

Всего просмотров: 892

Швейцарские законы в 2021 году

 Подарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.

Всего просмотров: 2,011

Covid-19: новый штамм распространяется в Швейцарии

 По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в семи кантонах обнаружены 28 случаев заражения мутировавшим вирусом британского типа. В настоящее время уровень распространения нового штамма остается очень низким, однако существует риск того, что количество инфекций может резко вырасти.

Всего просмотров: 1,753
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top