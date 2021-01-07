Главное на сегодня.
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Культура
Легенда о швейцарском рае. 20. Картины Александра Калама – воплощение «швейцарского мифа»Наталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
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Жизнь в Швейцарии
Сказочная альпийская зимаЗаррина Салимова, Берн
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Свежий воздух, скрип снега под ногами, чарующие зимние пейзажи и панорамные виды – Швейцария даже зимой остается раем для пеших прогулок.
Covid-19: Романдия «закручивает гайки»В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.
Швейцарские законы в 2021 годуПодарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.
Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.
«Ангельские стихи» Владимира НабоковаНакануне православного Рождества профессор Жорж Нива приглашает нас в загадочный и мистический мир искусства, тронутого религией.
Швейцарские законы в 2021 годуПодарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.
Covid-19: новый штамм распространяется в ШвейцарииПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в семи кантонах обнаружены 28 случаев заражения мутировавшим вирусом британского типа. В настоящее время уровень распространения нового штамма остается очень низким, однако существует риск того, что количество инфекций может резко вырасти.