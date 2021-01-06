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Здоровье
Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?Заррина Салимова, Берн
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Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.
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Культура
В Швейцарии спасли музейЛейла Бабаева, Лозанна
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Музей информатики, цифровой культуры и видеоигр Bolo, расположенный на территории Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL), был на грани закрытия, но его удалось спасти благодаря пожертвованиям на сумму 65 тыс. франков.
Covid-19: Романдия «закручивает гайки»В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.
Covid-19: вакцинация запущена в большинстве кантоновДозы вакцины поступают в Швейцарию поэтапно, поэтому иммунизация населения займет несколько месяцев. Цель правительства - к лету привить около шести миллионов человек.
Швейцарские законы в 2021 годуПодарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.
«Ангельские стихи» Владимира НабоковаНакануне православного Рождества профессор Жорж Нива приглашает нас в загадочный и мистический мир искусства, тронутого религией.
Швейцарские законы в 2021 годуПодарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.
Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.