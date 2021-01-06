Здоровье Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля? Заррина Салимова, Берн Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами. подробнее