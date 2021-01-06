Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 7 января 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.

подробнее

Культура

В Швейцарии спасли музей

Лейла Бабаева, Лозанна

Музей информатики, цифровой культуры и видеоигр Bolo, расположенный на территории Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL), был на грани закрытия, но его удалось спасти благодаря пожертвованиям на сумму 65 тыс. франков.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 83.8
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Романдия «закручивает гайки»

 В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.

Всего просмотров: 2,465

Covid-19: вакцинация запущена в большинстве кантонов

 Дозы вакцины поступают в Швейцарию поэтапно, поэтому иммунизация населения займет несколько месяцев. Цель правительства - к лету привить около шести миллионов человек.

Всего просмотров: 1,775

Швейцарские законы в 2021 году

 Подарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.

Всего просмотров: 1,768
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

«Ангельские стихи» Владимира Набокова

 Накануне православного Рождества профессор Жорж Нива приглашает нас в загадочный и мистический мир искусства, тронутого религией.

Всего просмотров: 662

Швейцарские законы в 2021 году

 Подарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.

Всего просмотров: 1,768

Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?

Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.

Всего просмотров: 134
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top