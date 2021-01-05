Главное на сегодня.
Вниманию швейцарских автомобилистовС 1 января 2021 года в Конфедерации вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Кроме того, со следующего года будут действовать новые условия получения водительских прав.
Covid-19: Романдия «закручивает гайки»В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.
Covid-19: «Откажитесь от новогодних поцелуев»Эксперты считают, что наметившаяся тенденция к снижению числа инфекций больше не сохраняется, и призывают всех отмечать праздники с соблюдением санитарных мер.
Covid-19: вакцинация запущена в большинстве кантоновДозы вакцины поступают в Швейцарию поэтапно, поэтому иммунизация населения займет несколько месяцев. Цель правительства - к лету привить около шести миллионов человек.
Легенда о швейцарском рае. 19. Швейцария – место отдыха от коммунизмаМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Швейцарские законы в 2021 годуПодарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.