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Здоровье
Covid-19: Романдия «закручивает гайки»Заррина Салимова, Берн
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В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.
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Политика
Нужна ли Швейцарии сильная президентская власть?Надежда Сикорская, Женева
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Этот вопрос все чаще возникает в местных СМИ и провоцирует ожесточенные, но вполне цивилизованные дебаты. Давайте попробуем разобраться.
Вниманию швейцарских автомобилистовС 1 января 2021 года в Конфедерации вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Кроме того, со следующего года будут действовать новые условия получения водительских прав.
Covid-19: вакцина – выходной билет из санитарного кризиса?Более 10 000 новых случаев за четыре дня, старт вакцинации в Романдии, южноафриканский вариант коронавируса в Швейцарии – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.
Covid-19: «Откажитесь от новогодних поцелуев»Эксперты считают, что наметившаяся тенденция к снижению числа инфекций больше не сохраняется, и призывают всех отмечать праздники с соблюдением санитарных мер.
Covid-19: Романдия «закручивает гайки»В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.
Легенда о швейцарском рае. 19. Швейцария – место отдыха от коммунизмаМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Нужна ли Швейцарии сильная президентская власть?Этот вопрос все чаще возникает в местных СМИ и провоцирует ожесточенные, но вполне цивилизованные дебаты. Давайте попробуем разобраться.