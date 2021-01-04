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понедельник, 4 января 2021 года   

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Здоровье

Covid-19: Романдия «закручивает гайки»

Заррина Салимова, Берн

В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.

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Политика

Нужна ли Швейцарии сильная президентская власть?

Надежда Сикорская, Женева

Этот вопрос все чаще возникает в местных СМИ и провоцирует ожесточенные, но вполне цивилизованные дебаты. Давайте попробуем разобраться.

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