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четверг, 31 декабря 2020 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Сказка про Белого бычка

Надежда Сикорская, Женева

Символ наступающего года, Белый Металлический Бык, вызывает у нас неоднозначные ассоциации, которыми мы делимся с вами, дорогие читатели.

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Жизнь в Швейцарии

Вниманию швейцарских автомобилистов

Заррина Салимова, Берн

С 1 января 2021 года в Конфедерации вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Кроме того, со следующего года будут действовать новые условия получения водительских прав.

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