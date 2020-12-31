Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Сказка про Белого бычкаНадежда Сикорская, Женева
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Символ наступающего года, Белый Металлический Бык, вызывает у нас неоднозначные ассоциации, которыми мы делимся с вами, дорогие читатели.
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Жизнь в Швейцарии
Вниманию швейцарских автомобилистовЗаррина Салимова, Берн
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С 1 января 2021 года в Конфедерации вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Кроме того, со следующего года будут действовать новые условия получения водительских прав.
Covid-19: необычное РождествоПора праздников наступила в Швейцарии на фоне решений правительства, новых ограничений, начала вакцинации и дискуссий на тему эффективности действий Федерального совета.
Covid-19: вакцина – выходной билет из санитарного кризиса?Более 10 000 новых случаев за четыре дня, старт вакцинации в Романдии, южноафриканский вариант коронавируса в Швейцарии – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.
Рождественский звон над НевшателемВ праздник Рождества приглашаем на прогулку в Невшатель – мы посетим здесь старинную Коллегиальную церковь, построенную почти тысячу лет назад на холмах, возвышающихся над городом.
Covid-19: вакцина – выходной билет из санитарного кризиса?Более 10 000 новых случаев за четыре дня, старт вакцинации в Романдии, южноафриканский вариант коронавируса в Швейцарии – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.
Легенда о швейцарском рае. 19. Швейцария – место отдыха от коммунизмаМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Вниманию швейцарских автомобилистовС 1 января 2021 года в Конфедерации вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Кроме того, со следующего года будут действовать новые условия получения водительских прав.