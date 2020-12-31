Жизнь в Швейцарии Вниманию швейцарских автомобилистов Заррина Салимова, Берн С 1 января 2021 года в Конфедерации вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Кроме того, со следующего года будут действовать новые условия получения водительских прав. подробнее