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среда, 30 декабря 2020 года   

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Здоровье

Covid-19: «Откажитесь от новогодних поцелуев»

Заррина Салимова, Берн

Эксперты считают, что наметившаяся тенденция к снижению числа инфекций больше не сохраняется, и призывают всех отмечать праздники с соблюдением санитарных мер.

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Жизнь в Швейцарии

Легенда о швейцарском рае. 19. Швейцария – место отдыха от коммунизма

Наталья Беглова, Genève - Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

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