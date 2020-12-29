Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: «Откажитесь от новогодних поцелуев»Заррина Салимова, Берн
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Эксперты считают, что наметившаяся тенденция к снижению числа инфекций больше не сохраняется, и призывают всех отмечать праздники с соблюдением санитарных мер.
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Жизнь в Швейцарии
Легенда о швейцарском рае. 19. Швейцария – место отдыха от коммунизмаНаталья Беглова, Genève - Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Covid-19: необычное РождествоПора праздников наступила в Швейцарии на фоне решений правительства, новых ограничений, начала вакцинации и дискуссий на тему эффективности действий Федерального совета.
В чем встретить Новый год?Читательницы Нашей Газеты рассказывают о том, в каких нарядах они будут провожать этот во всех смыслах экстраординарный год.
Рождественский звон над НевшателемВ праздник Рождества приглашаем на прогулку в Невшатель – мы посетим здесь старинную Коллегиальную церковь, построенную почти тысячу лет назад на холмах, возвышающихся над городом.
Covid-19: вакцина – выходной билет из санитарного кризиса?Более 10 000 новых случаев за четыре дня, старт вакцинации в Романдии, южноафриканский вариант коронавируса в Швейцарии – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.
Covid-19: «Откажитесь от новогодних поцелуев»Эксперты считают, что наметившаяся тенденция к снижению числа инфекций больше не сохраняется, и призывают всех отмечать праздники с соблюдением санитарных мер.
Украл, сбежал – в тюрьмуБывший сотрудник банка Raiffeisen приговорен в Тичино к 5,5 годам тюрьмы за кражу 15 млн франков у трех клиентов кредитно-финансового учреждения. Почему он вернулся из Панамы, зная, что его ждет судебный процесс?