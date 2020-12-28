Главное на сегодня.
|
Здоровье
Covid-19: вакцина – выходной билет из санитарного кризиса?Заррина Салимова, Берн-Базель-Женева
подробнее
Более 10 000 новых случаев за четыре дня, старт вакцинации в Романдии, южноафриканский вариант коронавируса в Швейцарии – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.
|
Политика
Поздравление от швейцарского правительстваНадежда Сикорская, Берн
подробнее
Последние дни года – традиционный момент для подведения итогов и построения планов на будущее. Посмотрим, чем радует нас Федеральный совет.
Covid-19: вакцинация в Швейцарии начинается сегодняВакцинация швейцарцев, меры на кантональном уровне, новый штамм коронавируса – события развиваются с головокружительной быстротой.
Covid-19: необычное РождествоПора праздников наступила в Швейцарии на фоне решений правительства, новых ограничений, начала вакцинации и дискуссий на тему эффективности действий Федерального совета.
В чем встретить Новый год?Читательницы Нашей Газеты рассказывают о том, в каких нарядах они будут провожать этот во всех смыслах экстраординарный год.
Украл, сбежал – в тюрьмуБывший сотрудник банка Raiffeisen приговорен в Тичино к 5,5 годам тюрьмы за кражу 15 млн франков у трех клиентов кредитно-финансового учреждения. Почему он вернулся из Панамы, зная, что его ждет судебный процесс?
Секреты Фестиваля в ВербьеПраздник музыки в швейцарских Альпах завершился вчера, но вспоминать о нем будут еще очень долго.
Чем страшны триплоидные устрицы?Благодаря усилиям французских ученых устриц можно есть круглый год, так как триплоидные моллюски (с тремя наборами хромосом) не размножаются и не содержат терпких молок с мая по август, при этом растут гораздо быстрее «классических» диплоидных.