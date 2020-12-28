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вторник, 29 декабря 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: вакцина – выходной билет из санитарного кризиса?

Заррина Салимова, Берн-Базель-Женева

Более 10 000 новых случаев за четыре дня, старт вакцинации в Романдии, южноафриканский вариант коронавируса в Швейцарии – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.

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Политика

Поздравление от швейцарского правительства

Надежда Сикорская, Берн

Последние дни года – традиционный момент для подведения итогов и построения планов на будущее. Посмотрим, чем радует нас Федеральный совет.

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