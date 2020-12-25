Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: необычное РождествоЛейла Бабаева, Берн-Женева-Лозанна
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Пора праздников наступила в Швейцарии на фоне решений правительства, новых ограничений, начала вакцинации и дискуссий на тему эффективности действий Федерального совета.
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Жизнь в Швейцарии
Рождественский звон над НевшателемЛейла Бабаева, Невшатель
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В праздник Рождества приглашаем на прогулку в Невшатель – мы посетим здесь старинную Коллегиальную церковь, построенную почти тысячу лет назад на холмах, возвышающихся над городом.
Covid-19: новые ограничения с 22 декабряФедеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.
Covid-19: вакцинация в Швейцарии начинается сегодняВакцинация швейцарцев, меры на кантональном уровне, новый штамм коронавируса – события развиваются с головокружительной быстротой.
В королевских покояхНашим читателям знакома шутка советских женщин: «Я сама себе королева – хочу стираю, хочу полы мою». Но нет на свете женщины, которой не хотелось бы хоть на один день почувствовать себя королевой по-настоящему и пожить в настоящем замке. Благодаря уникальному объекту, вверенному заботам женевского агентства по недвижимости Pilet & Renaud, мечта может реализоваться, причем не на один день, а на многие годы. Чем не новогодний подарок?
Covid-19: вакцинация в Швейцарии начинается сегодняВакцинация швейцарцев, меры на кантональном уровне, новый штамм коронавируса – события развиваются с головокружительной быстротой.
Рецепты для гурманов от женевского музеяЖеневский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.
Covid-19: новые ограничения с 22 декабряФедеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.