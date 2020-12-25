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пятница, 25 декабря 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: необычное Рождество

Лейла Бабаева, Берн-Женева-Лозанна

Пора праздников наступила в Швейцарии на фоне решений правительства, новых ограничений, начала вакцинации и дискуссий на тему эффективности действий Федерального совета.

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Жизнь в Швейцарии

Рождественский звон над Невшателем

Лейла Бабаева, Невшатель

В праздник Рождества приглашаем на прогулку в Невшатель – мы посетим здесь старинную Коллегиальную церковь, построенную почти тысячу лет назад на холмах, возвышающихся над городом.

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