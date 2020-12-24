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Covid-19: новые ограничения с 22 декабряФедеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.
Covid-19: вакцинация в Швейцарии начинается сегодняВакцинация швейцарцев, меры на кантональном уровне, новый штамм коронавируса – события развиваются с головокружительной быстротой.
Конец банковской тайны откладываетсяСовет кантонов отклонил инициативу, согласно которой банки Швейцарии получили бы возможность передавать сведения о своих клиентах кантональным налоговым органам. Но история на этом не заканчивается...
Covid-19: вакцинация в Швейцарии начинается сегодняВакцинация швейцарцев, меры на кантональном уровне, новый штамм коронавируса – события развиваются с головокружительной быстротой.
Covid-19: новые ограничения с 22 декабряФедеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.
Рецепты для гурманов от женевского музеяЖеневский музей Ариана выпустил книгу рецептов Les Delices de l’Ariana, предназначенную для самой широкой публики. Расскажем историю подготовки издания и приведем несколько «вкусных» цитат.