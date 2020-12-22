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Здоровье
Covid-19: вакцинация в Швейцарии начинается сегодняЛейла Бабаева, Берн
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Вакцинация швейцарцев, меры на кантональном уровне, новый штамм коронавируса – события развиваются с головокружительной быстротой.
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Жизнь в Швейцарии
Религиозная дискриминация в ШвейцарииЛейла Бабаева, Берн
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По данным Федеральной службы статистики (OFS), 8,2% швейцарцев хотя бы один раз подвергались в 2019 году дискриминации из-за своего вероисповедания. Одновременно в стране растет число атеистов.
Covid-19: новые ограничения с 22 декабряФедеральный совет принял решение усилить противоэпидемические меры на национальном уровне и закрыть рестораны, а также культурные, спортивные и развлекательные учреждения.
Конец банковской тайны откладываетсяСовет кантонов отклонил инициативу, согласно которой банки Швейцарии получили бы возможность передавать сведения о своих клиентах кантональным налоговым органам. Но история на этом не заканчивается...
Швейцария – валютный манипулятор?Такое обвинение выдвинул в адрес Конфедерации Вашингтон.
Covid-19: вакцинация в Швейцарии начинается сегодняВакцинация швейцарцев, меры на кантональном уровне, новый штамм коронавируса – события развиваются с головокружительной быстротой.
Как на берега Женевского озера пришло слово ХристовоКогда и как население региона Во и окружающих его земель приняло христианство, как новая вера повлияла на культуру и традиции края – об этом и многом другом предлагаем порассуждать в преддверии Рождества.
В королевских покояхНашим читателям знакома шутка советских женщин: «Я сама себе королева – хочу стираю, хочу полы мою». Но нет на свете женщины, которой не хотелось бы хоть на один день почувствовать себя королевой по-настоящему и пожить в настоящем замке. Благодаря уникальному объекту, вверенному заботам женевского агентства по недвижимости Pilet & Renaud, мечта может реализоваться, причем не на один день, а на многие годы. Чем не новогодний подарок?