Нашим читателям знакома шутка советских женщин: «Я сама себе королева – хочу стираю, хочу полы мою». Но нет на свете женщины, которой не хотелось бы хоть на один день почувствовать себя королевой по-настоящему и пожить в настоящем замке. Благодаря уникальному объекту, вверенному заботам женевского агентства по недвижимости Pilet & Renaud, мечта может реализоваться, причем не на один день, а на многие годы. Чем не новогодний подарок?