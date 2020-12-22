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21.12.2020 - 13:23Карантин для прибывших из Великобритании и ЮАР

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Здоровье

Covid-19: вакцинация в Швейцарии начинается сегодня

Лейла Бабаева, Берн

Вакцинация швейцарцев, меры на кантональном уровне, новый штамм коронавируса – события развиваются с головокружительной быстротой.

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Жизнь в Швейцарии

Религиозная дискриминация в Швейцарии

Лейла Бабаева, Берн

По данным Федеральной службы статистики (OFS), 8,2% швейцарцев хотя бы один раз подвергались в 2019 году дискриминации из-за своего вероисповедания. Одновременно в стране растет число атеистов.

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